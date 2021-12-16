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Haberler Yaşam DGS 2022 sınav tarihi açıklandı! ÖSYM sınav takvimi ile DGS başvuru ve sınavı tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 16.12.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 13:37

DGS 2022 sınav tarihi açıklandı! ÖSYM sınav takvimi ile DGS başvuru ve sınavı tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

İki senelik önlisans mezunu vatandaşların eğitimlerini lisans programına tamamlamak amacıyla katılım sağladığı 2022 DGS sınav tarihi yayımlanan ÖSYM takvimi ile geçtiğimiz gün belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden gelen son dakika haberiyle açıklanan takvimle birçok sınavın düzenleneceği o tarihler belli olmuş ve önümüzdeki sene düzenlenecek olan Dikey Geçiş Sınavı'na katılım sağlayacak vatandaşlar "DGS sınavı ne zaman?" sorusuna yanıt bulmuştu. Peki, ÖSYM takvimi ile DGS başvuru ve sınav tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…

DGS 2022 sınav tarihi açıklandı! ÖSYM sınav takvimi ile DGS başvuru ve sınavı tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

DGS sınav tarihi yayımlanan 2022 ÖSYM takvimi ile kamuoyuna duyurldu. Her sene belirlenen tarihlerde düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı olarak da bilinen bu sınavla beraber vatandaşlar eğitimlerini dört senelik lisans programına tamamlayabiliyor. Hal böyleyken son dönemde vatandaşlar sınavın gerçekleşeceği o tarihi araştırmaya başladı ve konuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, 2021 DGS sınavı ne zaman? ÖSYM takvimi ile DGS başvuru ve sınav tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…

DGS 2022 sınav tarihi açıklandı! ÖSYM sınav takvimi ile DGS başvuru ve sınavı tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

DGS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU!

Dikey Geçiş Sınavı yayımlanan ÖSYM sınav takvimine göre:; 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek. Öte yandan adaylar başvurularını 13 – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek.

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DGS 2022 sınav tarihi açıklandı! ÖSYM sınav takvimi ile DGS başvuru ve sınavı tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Dikey Geçiş Sınavına üniversitenin ön lisans programlarından mezun olan adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj gören adaylar da sınava başvurabilir. DGS kayıt işlemleri nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını adım adım açıklayalım. DGS sınavına başvurular artık kolay ve zahmetsiz bir şekilde yapılmaktadır. Öncelikle ÖSYM'nin resmi sayfasını sürekli olarak takip edin ardından eğer ki AİS sitesine girişini yaparak ÖSYM'de açıklanan zamanda başvurunuzu geciktirmeden kaydınızı yapın. Daha sonra DGS sınav ücretini ÖSYM'nin belirttiği bankalardan ödemenizi gerçekleştirin.

Bu bankalar:

DGS 2022 sınav tarihi açıklandı! ÖSYM sınav takvimi ile DGS başvuru ve sınavı tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

Ziraat Bankası ATM ve İnternet bankacılığı
Halkbank ATM ve İnternet bankacılığı
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve İnternet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Tüm PTT iş yerleri (KKTC'den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)
DGS Başvuru/sınav ücreti ÖSYM'nin İnternet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

DGS 2022 sınav tarihi açıklandı! ÖSYM sınav takvimi ile DGS başvuru ve sınavı tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

LİSANS MEZUNLARI DGS'YE GİREBİLİR Mİ?

Dikey Geçiş Sınavı sadece 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar başvuru yapabilirler. Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olma şartı vardır.

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