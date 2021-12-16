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Giriş Tarihi: 16.12.2021 13:36Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 13:37
DGS 2022 sınav tarihi açıklandı! ÖSYM sınav takvimi ile DGS başvuru ve sınavı tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak?
İki senelik önlisans mezunu vatandaşların eğitimlerini lisans programına tamamlamak amacıyla katılım sağladığı 2022 DGS sınav tarihi yayımlanan ÖSYM takvimi ile geçtiğimiz gün belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden gelen son dakika haberiyle açıklanan takvimle birçok sınavın düzenleneceği o tarihler belli olmuş ve önümüzdeki sene düzenlenecek olan Dikey Geçiş Sınavı'na katılım sağlayacak vatandaşlar "DGS sınavı ne zaman?" sorusuna yanıt bulmuştu. Peki, ÖSYM takvimi ile DGS başvuru ve sınav tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…