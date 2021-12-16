DGS 2022 sınav tarihi açıklandı! ÖSYM sınav takvimi ile DGS başvuru ve sınavı tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

DGS sınav tarihi yayımlanan 2022 ÖSYM takvimi ile kamuoyuna duyurldu. Her sene belirlenen tarihlerde düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı olarak da bilinen bu sınavla beraber vatandaşlar eğitimlerini dört senelik lisans programına tamamlayabiliyor. Hal böyleyken son dönemde vatandaşlar sınavın gerçekleşeceği o tarihi araştırmaya başladı ve konuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, 2021 DGS sınavı ne zaman? ÖSYM takvimi ile DGS başvuru ve sınav tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…