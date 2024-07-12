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DGS SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 06:25
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
06:25
DGS SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?
DGS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM tarafından belirlenen tarihte erişime açılacak. Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden açıklanacak puanların ardından dikey geçiş tercihleri yapılacak. 30 Haziran günü gerçekleşen DGS 2024 önlisans bölümlerini lisansa tamamlamak isteyen adayların gündeminde. Peki; DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?