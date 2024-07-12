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Haberler Yaşam DGS SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 06:25 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 06:25

DGS SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?

DGS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM tarafından belirlenen tarihte erişime açılacak. Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden açıklanacak puanların ardından dikey geçiş tercihleri yapılacak. 30 Haziran günü gerçekleşen DGS 2024 önlisans bölümlerini lisansa tamamlamak isteyen adayların gündeminde. Peki; DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

DGS SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?

DGS sonuçları sorgulama işlemleri için geri sayım başladı. Dikey Geçiş Sınavı ardından puanlarıyla birlikte dikey geçiş bölümlerine başvuracak adaylar öncesinde taban puanlarına odaklanacak. Sonuçlar için gözler ÖSYM sonuç açıklama sistemine çevrildi. https://sonuc.osym.gov.tr/ linki sık sık ziyaret ediliyor. Peki; 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?

DGS 2024 TAMAMLANDI!

ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran günü gerçekleştirildi. Sınav sonrası alınan puanlar ile DGS tercihleri yağılacak ve öğrenciler önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlayacak.

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DGS SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 2024 sınav sonuçları ÖSYM tarafından aktarılana göre 14 Ağustos günü erişime açılacak.

DGS SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?

DGS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz senelere bakıldığında DGS sınavının belirtilen tarihten önce açıklanma ihtimali bulunuyor ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

DGS SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?

DİKEY GEÇİŞ ŞARTLARI

Sınava katılım sağlayacak adaylar DGS başvuru şartları için ÖSYM bilgilerini kontrol ediyor.

DGS'ye, önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar başvuruda bulunabiliyor.

Yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvuru yapabilecek.

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