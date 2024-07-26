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DGS 2024 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM ile DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
11:50
DGS 2024 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM ile DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2024) sonuçları açıklandı mı sorusu her gün arama motorlarına yöneltiliyor. 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katıldığı 30 Haziran tarihindeki sınavda sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak DGS sonuçları sorgulama ekranı için heyecan dorukta. Peki; DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, ayrıntılar...