DGS 2024 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM ile DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?

DGS sonuçları sorgulama işlemleri için geri sayıma başlayan dikey geçiş adayları ÖSYM sonuç sistemini her gün kontrol etmeye devam ediyor. T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile sonuçlarına ulaşacak öğrenciler daha sonra DGS 2024 tercihleri için araştırmalarına hız kazandıracak. Peki, DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?