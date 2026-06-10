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DGS 2026 GEÇ BAŞVURU TARİHİ: Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 18:31
DGS 2026 GEÇ BAŞVURU TARİHİ: Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları tamamlanırken, başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi gündemdeki yerini aldı. Sınava katılmak isteyenler ÖSYM'nin açıklamalarını yakından takip ederken, geç başvuru işlemlerine ilişkin detaylar merak ediliyor. Ayrıca DGS geç başvuruları ve uygulanacağı sınav tarihi de adayların araştırdığı konular arasında bulunuyor.