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Haberler Yaşam DGS 2026 GEÇ BAŞVURU TARİHİ: Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru tarihi ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:23

DGS 2026 GEÇ BAŞVURU TARİHİ: Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru tarihi ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları tamamlanırken, başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi gündemdeki yerini aldı. Sınava katılmak isteyenler ÖSYM'nin açıklamalarını yakından takip ederken, geç başvuru işlemlerine ilişkin detaylar merak ediliyor. Ayrıca DGS geç başvuruları ve uygulanacağı sınav tarihi de adayların araştırdığı konular arasında bulunuyor.

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DGS 2026 GEÇ BAŞVURU TARİHİ: Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru tarihi ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar?

2026 DGS'de normal başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar geç başvuru tarihine odaklandı. Lisans eğitimine devam etmek isteyen binlerce kişi, geç başvuruların hangi gün yapılacağını ve işlemlerin nereden gerçekleştirileceğini öğrenmek için ÖSYM'nin açıklamalarını yakından takip ediyor.

DGS 2026 GEÇ BAŞVURU TARİHİ: Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru tarihi ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar?

DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

DGS geç başvuru işlemi 11 Haziran 2026 tarihinde saat 23.59'a kadar alınacak.

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DGS 2026 GEÇ BAŞVURU TARİHİ: Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru tarihi ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar?

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50artırımlı olarak 2.100 TL ödenecektir.

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DGS 2026 GEÇ BAŞVURU TARİHİ: Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru tarihi ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar?

DİKEY GEÇİŞ SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

DGS 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.Sınav sonuçları da 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

DGS 2026 GEÇ BAŞVURU TARİHİ: Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru tarihi ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar?
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DGS 2026 GEÇ BAŞVURU TARİHİ: Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru tarihi ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#DGS #ÖSYM

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