DGS başvurusu nasıl yapılır ve son gün ne zaman? ÖSYM 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS başvuruları son günlerde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. 11 Temmuz'da yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihi, ücreti ve başvuruların nasıl yapıldığı önem taşıyor. Yaklaşan sınav tarihi sebebiyle DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak sorusuna yanıt aranıyor. Sınava katılım göstermeyi düşünen adaylar, son tarihe kadar DGS başvurusu işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamak zorunda. Peki DGS başvurusu nasıl yapılır ve son gün ne zaman? 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte yanıtı