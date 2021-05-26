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Giriş Tarihi: 26.05.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 12:05

başvurusu nasıl yapılır ve son gün ne zaman? 2021 ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

tarafından gerçekleştirilen başvuruları son günlerde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. 11 Temmuz'da yapılacak olan başvuru tarihi, ücreti ve başvuruların nasıl yapıldığı önem taşıyor. Yaklaşan sınav tarihi sebebiyle ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak sorusuna yanıt aranıyor. Sınava katılım göstermeyi düşünen adaylar, son tarihe kadar DGS başvurusu işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamak zorunda. Peki ve son gün ne zaman? 2021 , hangi bankaya yatırılacak? İşte yanıtı

DGS başvurusu nasıl yapılır ve son gün ne zaman? ÖSYM 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

tarafından gerçekleştirilen başvuruları son günlerde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. 11 Temmuz'da yapılacak olan başvuru tarihi, ücreti ve başvuruların nasıl yapıldığı önem taşıyor. Yaklaşan sınav tarihi sebebiyle ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak sorusuna yanıt aranıyor. Sınava katılım göstermeyi düşünen adaylar, son tarihe kadar DGS başvurusu işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamak zorunda. Peki ve son gün ne zaman? 2021 , hangi bankaya yatırılacak? İşte yanıtı

DGS başvurusu nasıl yapılır ve son gün ne zaman? ÖSYM 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

(- 2021) başvuruları 21 – 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Her yıl gerçekleşen ve önlisans mezunu vatandaşların eğitimlerini dört yıllık lisans bölümüne tamamlamasını sağlayan DGS başvurusu üzerinden gerçekleştiriliyor.

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DGS başvurusu nasıl yapılır ve son gün ne zaman? ÖSYM 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

DGS başvurusu nasıl yapılır ve son gün ne zaman? ÖSYM 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

SINAV NASIL OLACAK?

'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

DGS başvurusu nasıl yapılır ve son gün ne zaman? ÖSYM 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 başvuru ücreti 150 lira olarak belirlendi.

ücreti 150 TL olarak aşağıdaki bankalar üzerinden yatırılabilecek.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'denbaşvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'denbaşvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücretyatırılmaz.)

Sınav ücreti, 'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER"alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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