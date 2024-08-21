Giriş Tarihi: 21.08.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
18:03
DGS DİKEY GEÇİŞ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2024 tıkla-sorgula: ÖSYM ile DGS taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı?
DGS sonuçları ile birlikte taban puanları gündemde. DGS sonuçlarının açıklanması beklenirken, bir yandan da tercih işlemleri için taban puanları mercek altına alındı. ÖSYM duyuruları ile açıklanması beklenen DGS sonuçları sonrasında adaylar için tercih süreci başlayacak. Peki, DGS taban punları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte, 2024 ÖSYM DGS taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tıkla-sorgula!