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DGS ek tercih kılavuzunda son durum: 2022 DGS ek tercih başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.09.2022 09:26
Güncelleme Tarihi: 19.09.2022
09:27
DGS ek tercih kılavuzunda son durum: 2022 DGS ek tercih başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?
DGS ek tercih başvuruları için ÖSYM'den açıklama bekleniyor. İki senelik ön lisans bölümlerinden mezun olan ve eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar Dikey Geçiş Sistemi kapsamında ilk tercihlerini gerçekleştirmişti. Açıkta kalan adaylar şimdi gözünü DGS ek tercih kılavuzu, tarihleri ve başvuru ücreti gibi detaylara çevirdi. Peki, Boş kontenjanlar ile 2022 DGS ek tercih başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar.