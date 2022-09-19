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Haberler Yaşam DGS ek tercih kılavuzunda son durum: 2022 DGS ek tercih başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.09.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 09:27

DGS ek tercih kılavuzunda son durum: 2022 DGS ek tercih başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?

DGS ek tercih başvuruları için ÖSYM'den açıklama bekleniyor. İki senelik ön lisans bölümlerinden mezun olan ve eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar Dikey Geçiş Sistemi kapsamında ilk tercihlerini gerçekleştirmişti. Açıkta kalan adaylar şimdi gözünü DGS ek tercih kılavuzu, tarihleri ve başvuru ücreti gibi detaylara çevirdi. Peki, Boş kontenjanlar ile 2022 DGS ek tercih başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar.

DGS ek tercih kılavuzunda son durum: 2022 DGS ek tercih başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?

DGS ek tercih başvuruları için geri sayım başladı. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında binlerce aday tercihlerine uygun okullara yerleştirilirken bazıları ise açıkta kalmıştı. Üniversitelerin açıklayacağı boş kontenjanlar çerçevesinde bu kez ikinci kez şansını deneyecek olan vatandaşlar "2022 DGS ek tercih başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuzu yayınlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte DGS ek tercih başvuru kılavuzunda son durum ve gelişmeler.

DGS ek tercih kılavuzunda son durum: 2022 DGS ek tercih başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

24 Ağustos - 01 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle

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DGS ek tercih kılavuzunda son durum: 2022 DGS ek tercih başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?

"24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS ek tercih kılavuzunda son durum: 2022 DGS ek tercih başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir."

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS ek tercih kılavuzunda son durum: 2022 DGS ek tercih başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN, KILAVUZ YAYINLANDI MI?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar, 2022-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

Bu açıklamaya göre; DGS ek tercih sürecinin 14 Eylül 2022 tarihinde üniversite kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. DGS ek tercih boş kontenjan listesinin de 14 Eylül'den sona yayınlanması bekleniyor.

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandığında haberimizde yer vereceğiz.

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