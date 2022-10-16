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Haberler Yaşam DGS ek tercih sonuçları için binlerce aday geri sayımda! 2022 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 16.10.2022 08:17 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 08:18

DGS ek tercih sonuçları için binlerce aday geri sayımda! 2022 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih sonuçları için binlerce adayın geri sayımı sürüyor. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim'de sona eren tercihlerin ardından 27 Ekim tarihinde sonuçlar erişime açılmıştı. Hal böyleyken son günlerde binlerce adayın gözü ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Bu noktada ise "2022 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Sonuçların önümüzdeki birkaç gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve detaylar.

DGS ek tercih sonuçları için binlerce aday geri sayımda! 2022 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleşen DGS ek tercih sürecinde gözler şimdi ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. İlk tercihlerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar ikinci yerleştirmelerde şansını denemek üzere başvurularını gerçekleştirdi. Bu noktada ise "2022 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

DGS ek tercih sonuçları için binlerce aday geri sayımda! 2022 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BAŞVURULAR BİTTİ!

2022-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında alındı.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuçlarına yönelik herhangi bir tarih henüz duyurulmadı. Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'e elektronik ortamda gönderilecektir.

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DGS ek tercih sonuçları için binlerce aday geri sayımda! 2022 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan ve sınava başvuran adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde,

DGS ek tercih sonuçları için binlerce aday geri sayımda! 2022 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2022-DGS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.

DGS ek tercih sonuçları için binlerce aday geri sayımda! 2022 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

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