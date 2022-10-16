Haberler Yaşam DGS ek tercih sonuçları için binlerce aday geri sayımda! 2022 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 16.10.2022 08:17 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 08:18

DGS ek tercih sonuçları için binlerce aday geri sayımda! 2022 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih sonuçları için binlerce adayın geri sayımı sürüyor. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim'de sona eren tercihlerin ardından 27 Ekim tarihinde sonuçlar erişime açılmıştı. Hal böyleyken son günlerde binlerce adayın gözü ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Bu noktada ise "2022 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Sonuçların önümüzdeki birkaç gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve detaylar.