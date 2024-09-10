Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
11:37
DGS EK TERCİH VAR MI, NE ZAMAN 2024? ÖSYM DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları son dakika açıklandı. Sonuçların duyurulmasının hemen ardından bir bölüme yerleşemeyen adaylar DGS ek tercih tarihlerine odaklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan DGS tercih kılavuzu sonrasında adaylar için tercih süreci başlayacak. Peki, DGS ek tercih var mı, ne zaman? 2024 ÖSYM DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar...