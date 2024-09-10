DGS EK TERCİH VAR MI, NE ZAMAN 2024? ÖSYM DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır?

DGS ek tercih süreci, herhangi bir bölüme yerleşmeyen adayların gündeminde. DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar için tercih süreci başlarken, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuza göre adaylar tercih listesini oluşturacak. Tercih sonuçlarının ilan edilmesinin hemen ardından ise DGS ek tercih süreci başlayacak. Peki, ÖSYM DGS ek tercih ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?