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Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:37

DGS EK TERCİH VAR MI, NE ZAMAN 2024? ÖSYM DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları son dakika açıklandı. Sonuçların duyurulmasının hemen ardından bir bölüme yerleşemeyen adaylar DGS ek tercih tarihlerine odaklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan DGS tercih kılavuzu sonrasında adaylar için tercih süreci başlayacak. Peki, DGS ek tercih var mı, ne zaman? 2024 ÖSYM DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar...

DGS EK TERCİH VAR MI, NE ZAMAN 2024? ÖSYM DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır?

DGS ek tercih süreci, herhangi bir bölüme yerleşmeyen adayların gündeminde. DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar için tercih süreci başlarken, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuza göre adaylar tercih listesini oluşturacak. Tercih sonuçlarının ilan edilmesinin hemen ardından ise DGS ek tercih süreci başlayacak. Peki, ÖSYM DGS ek tercih ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

DGS EK TERCİH VAR MI, NE ZAMAN 2024? ÖSYM DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAR?

DGS ek tercihleri, ÖSYM tarafından alınan ilk tercih sürecinde herhangi bir yere yerleşemeyen adayların gündeminde yer alacak. İlk yerleştirme sürecinden kalan boş kontenjanın yer alacağı DGS ek yerleştirme sürecinde, adaylar tercih kılavuzu ve boş kontenjanların erişime açılmasını bekleyecek.

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DGS EK TERCİH VAR MI, NE ZAMAN 2024? ÖSYM DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır?

DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

2024-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2024-DGS'ye girmiş ve 2024- DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

DGS EK TERCİH VAR MI, NE ZAMAN 2024? ÖSYM DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır?

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir.

DGS EK TERCİH VAR MI, NE ZAMAN 2024? ÖSYM DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır?

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2024-DGS ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ardından sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.

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