DGS GEÇ BAŞVURU BAŞLADI! ÖSYM AİS ile 2026 DGS geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ÖSYM AİS DGS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Süreci başlatmak isteyen adayların izlemesi gereken adımlar oldukça pratik. İlk olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nin resmi web sitesine (ais.osym.gov.tr) ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasına giriş yapılması gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifreyle sisteme girildikten sonra "Başvuru Sürecindekiler" sekmesinden ilgili sınav seçilerek eğitim bilgileri ve sınav merkezi tercihleri onaylanıyor.

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