Haberler
Yaşam
DGS GEÇ BAŞVURU ÖSYM AİS EKRANI: 2026 DGS geç başvuru ücreti ne kadar, ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 14:34
DGS GEÇ BAŞVURU ÖSYM AİS EKRANI: 2026 DGS geç başvuru ücreti ne kadar, ne zaman bitiyor?
DGS geç başvuru ekranı 2026 yılında ÖSYM tarafından 11 Haziran Perşembe günü adayların erişimine açıldı. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen ancak normal müracaat takvimini kaçıran adaylar, sisteme giriş yaparak işlemlerini tamamlayabiliyor. Peki, ÖSYM AİS üzerinden DGS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?