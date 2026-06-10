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DGS GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ! DGS geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:19
DGS GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ! DGS geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları tamamlanırken, başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi gündemdeki yerini aldı. Sınava katılmak isteyenler ÖSYM'nin açıklamalarını yakından takip ederken, geç başvuru işlemlerine ilişkin detaylar merak ediliyor. Ayrıca DGS geç başvuruları ve uygulanacağı sınav tarihi de adayların araştırdığı konular arasında bulunuyor.