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DGS GEÇ BAŞVURULAR BAŞLADI! ÖSYM AİS ile 2026 DGS geç başvuru nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 21:04
DGS GEÇ BAŞVURULAR BAŞLADI! ÖSYM AİS ile 2026 DGS geç başvuru nereden ve nasıl yapılır?
DGS geç başvuru ekranı 2026 yılında ÖSYM tarafından 11 Haziran Perşembe günü adayların erişimine açıldı. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen ancak normal müracaat takvimini kaçıran adaylar, sisteme giriş yaparak işlemlerini tamamlayabiliyor. Peki, ÖSYM AİS üzerinden DGS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?