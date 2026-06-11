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DGS GEÇ BAŞVURUSU BAŞLADI! ÖSYM ile 2026 DGS geç başvuru ücreti ne kadar, ne zaman sona eriyor?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 10:39
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 10:40
DGS GEÇ BAŞVURUSU BAŞLADI! ÖSYM ile 2026 DGS geç başvuru ücreti ne kadar, ne zaman sona eriyor?
DGS geç başvuru ekranı 2026 yılında ÖSYM tarafından 11 Haziran Perşembe günü adayların erişimine açıldı. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen ancak normal müracaat takvimini kaçıran adaylar, sisteme giriş yaparak işlemlerini tamamlayabiliyor. Peki, ÖSYM AİS üzerinden DGS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?