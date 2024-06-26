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DGS SINAV SAATİ: ÖSYM ile DGS bu pazar mı, saat kaçta başlayacak, kaçta sona erecek? İşte oturum süreleri
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
18:47
DGS SINAV SAATİ: ÖSYM ile DGS bu pazar mı, saat kaçta başlayacak, kaçta sona erecek? İşte oturum süreleri
ÖSYM tarafından uygulanan üniversite sınavı DGS için sınav saati ve süresi araştırılmaya başladı. DGS ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, kaç dakika sürecek? Binlerce öğrencinin ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların gireceği sınav bu hafta sonu gerçekleşecek. 2024 yılı DGS sınavına girecek olan adaylar sınav yerlerini ve sınav bilgilerini araştırıyor. ÖSYM AİS üzerinden DGS sınav yeri sorgulama yapmak mümkün. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitecek, kaç dakika sürüyor?