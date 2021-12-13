DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022 ÖSYM sınav takvimi ile DGS sınav tarihi!

Dikey Geçiş Sınavı DGS 2022 sınav tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılacak olan sınav başvuruların tarihleri bugün yayımlanan yeni sınav takvimi ile belli olmuş oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl düzenlenen bu sınava iki senelik üniversiteden mezun olan ve eğitimlerini dört senelik lisans programına tamamlamak isteyen vatandaşlar katılım sağlıyor. Bu noktada "DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte 2022 ÖSYM sınav takvimi ile DGS sınav tarihi...