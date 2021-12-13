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Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 10:31

DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022 ÖSYM sınav takvimi ile DGS sınav tarihi!

Dikey Geçiş Sınavı DGS 2022 sınav tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılacak olan sınav başvuruların tarihleri bugün yayımlanan yeni sınav takvimi ile belli olmuş oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl düzenlenen bu sınava iki senelik üniversiteden mezun olan ve eğitimlerini dört senelik lisans programına tamamlamak isteyen vatandaşlar katılım sağlıyor. Bu noktada "DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte 2022 ÖSYM sınav takvimi ile DGS sınav tarihi...

DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022 ÖSYM sınav takvimi ile DGS sınav tarihi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav tarihinin belli olmasıyla beraber konuya dair araştırmalar hız kazandı. İki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar yayımlanan takvimde yer alan başvuru ve sınav tarihini inceliyor. Peki; DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 DGS sınav tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022 ÖSYM sınav takvimi ile DGS sınav tarihi!

DGS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU!

Dikey Geçiş Sınavı yayımlanan ÖSYM sınav takvimine göre:; 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek. Öte yandan adaylar başvurularını 13 – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek.

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DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022 ÖSYM sınav takvimi ile DGS sınav tarihi!

DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Dikey Geçiş Sınavına üniversitenin ön lisans programlarından mezun olan adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj gören adaylar da sınava başvurabilir. DGS kayıt işlemleri nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını adım adım açıklayalım. DGS sınavına başvurular artık kolay ve zahmetsiz bir şekilde yapılmaktadır. Öncelikle ÖSYM'nin resmi sayfasını sürekli olarak takip edin ardından eğer ki AİS sitesine girişini yaparak ÖSYM'de açıklanan zamanda başvurunuzu geciktirmeden kaydınızı yapın. Daha sonra DGS sınav ücretini ÖSYM'nin belirttiği bankalardan ödemenizi gerçekleştirin.

Bu bankalar:

DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022 ÖSYM sınav takvimi ile DGS sınav tarihi!

Ziraat Bankası ATM ve İnternet bankacılığı
Halkbank ATM ve İnternet bankacılığı
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve İnternet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Tüm PTT iş yerleri (KKTC'den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)
DGS Başvuru/sınav ücreti ÖSYM'nin İnternet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022 ÖSYM sınav takvimi ile DGS sınav tarihi!

LİSANS MEZUNLARI DGS'YE GİREBİLİR Mİ?

Dikey Geçiş Sınavı sadece 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar başvuru yapabilirler. Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olma şartı vardır.

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