Giriş Tarihi: 18.08.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
10:46
DGS SONUÇ SORGULAMA 2024: ÖSYM duyurdu! DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı, ne zaman belli olacak?
DGS sonuçları bekleniyor. Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardında adaylar sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimlerine tamamlamak isteyen adayların girdiği sınavın sonuçları gündemde. Adaylar sonuçların açıklanmasıyla birlikte eğitimlerini tamamlamak istedikleri bölüm için tercih listesini oluşturacaklar. Gözler duyurular için ÖSYM AİS ekranına çevrildi. ÖSYM tarafından açıklanan takvimle sonuç tarih netlik kazandı. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte DGS 2024 sonuç sorgulama