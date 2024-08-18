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Giriş Tarihi: 18.08.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 10:46

DGS SONUÇ SORGULAMA 2024: ÖSYM duyurdu! DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı, ne zaman belli olacak?

DGS sonuçları bekleniyor. Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardında adaylar sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimlerine tamamlamak isteyen adayların girdiği sınavın sonuçları gündemde. Adaylar sonuçların açıklanmasıyla birlikte eğitimlerini tamamlamak istedikleri bölüm için tercih listesini oluşturacaklar. Gözler duyurular için ÖSYM AİS ekranına çevrildi. ÖSYM tarafından açıklanan takvimle sonuç tarih netlik kazandı. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte DGS 2024 sonuç sorgulama

DGS SONUÇ SORGULAMA 2024: ÖSYM duyurdu! DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı, ne zaman belli olacak?

2024 DGS sonuçları henüz adayların erişimine açılmadı. Geçtiğimiz hafta açıklanması beklenen sonuçlar için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Dikey Geçiş Sınav'ına girip eğitimlerini lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adaylar sonuç ekranını ziyaret ediyor. Peki, DGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇ SORGULAMA 2024: ÖSYM duyurdu! DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı, ne zaman belli olacak?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli olmuştu. ÖSYM'nin ilan ettiği takvim doğrultusunda DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacaktı fakat açıklanmadı. 2024 DGS sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Resmi bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

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DGS SONUÇ SORGULAMA 2024: ÖSYM duyurdu! DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı, ne zaman belli olacak?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS SONUÇ SORGULAMA 2024: ÖSYM duyurdu! DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı, ne zaman belli olacak?

DGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS 2024 tercihleri, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM'nin belirleyeceği tarihte başlayacak.

DGS SONUÇ SORGULAMA 2024: ÖSYM duyurdu! DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı, ne zaman belli olacak?
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