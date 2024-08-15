DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı, duyuru geldi mi, bugün açıklanır mı?

2024 DGS sonuçlarının açıklanması beklenirken henüz sonuçlar ilan edilmedi. ÖSYM takvimine göre DGS sonuçları bu hafta içerisinde belli olacak. Dikey Geçiş Sınavı olarak biline sınav, iki yıllık bölümleri dört yıllık bölümlere tamamlayabilmek adına gerçekleştiriliyor. Sonuçların açıklaması için geri sayım başladı. Peki, DGS 2024 sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?