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Giriş Tarihi: 15.08.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 07:55

DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı, duyuru geldi mi, bugün açıklanır mı?

edilmesi beklenen sonuçlar henüz erişime açılmadı. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlayabilmek adına sınava giren öğrenciler sınavın sonuç tarihi araştırmaya başladı. 30 Haziran tarihinde gerçekleşen sınavın sonuç ekranı ÖSYM AİS ziyaret ediliyor. ÖSYM'nin belirlediği takvim çerçevesinde, 2024 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netlik kazandı. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı, duyuru geldi mi? İşte DGS 2024 sonuç sorgulama

DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı, duyuru geldi mi, bugün açıklanır mı?

2024 DGS sonuçlarının açıklanması beklenirken henüz sonuçlar ilan edilmedi. ÖSYM takvimine göre DGS sonuçları bu hafta içerisinde belli olacak. Dikey Geçiş Sınavı olarak biline sınav, iki yıllık bölümleri dört yıllık bölümlere tamamlayabilmek adına gerçekleştiriliyor. Sonuçların açıklaması için geri sayım başladı. Peki, DGS 2024 sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı, duyuru geldi mi, bugün açıklanır mı?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli olmuştu. ÖSYM'nin ilan ettiği takvim doğrultusunda DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacaktı fakat açıklanmadı. 2024 DGS sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Resmi bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

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DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı, duyuru geldi mi, bugün açıklanır mı?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı, duyuru geldi mi, bugün açıklanır mı?

DGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS 2024 tercihleri, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM'nin belirleyeceği tarihte başlayacak.

DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı, duyuru geldi mi, bugün açıklanır mı?
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