Giriş Tarihi: 15.08.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
07:55
DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı, duyuru geldi mi, bugün açıklanır mı?
edilmesi beklenen sonuçlar henüz erişime açılmadı. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlayabilmek adına sınava giren öğrenciler sınavın sonuç tarihi araştırmaya başladı. 30 Haziran tarihinde gerçekleşen sınavın sonuç ekranı ÖSYM AİS ziyaret ediliyor. ÖSYM'nin belirlediği takvim çerçevesinde, 2024 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netlik kazandı. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı, duyuru geldi mi? İşte DGS 2024 sonuç sorgulama