Giriş Tarihi: 11.08.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
19:53
DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: osym.gov.tr ile 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?
DGS sonuçları mı? sorusuna yanıt aranıyor. Öğretimlerini ön lisans mezunlarının 4 yıllık lisans eğitimine tamamlayabilmeleri için gerçekleştirilen DGS sınavı bu yıl 30 Haziran tarihinde gerçekleşti. Sınava katılan adaylar DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Araştırmasına başladı. Sonuçlar için osym.gov.tr sonuç ekranı ziyaret ediliyor. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ekranı ile Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 2024 sorgulama ekranı ve detaylar