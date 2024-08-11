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Giriş Tarihi: 11.08.2024 19:53 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 19:53

DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: osym.gov.tr ile 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?

DGS sonuçları mı? sorusuna yanıt aranıyor. Öğretimlerini ön lisans mezunlarının 4 yıllık lisans eğitimine tamamlayabilmeleri için gerçekleştirilen DGS sınavı bu yıl 30 Haziran tarihinde gerçekleşti. Sınava katılan adaylar DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Araştırmasına başladı. Sonuçlar için osym.gov.tr sonuç ekranı ziyaret ediliyor. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ekranı ile Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 2024 sorgulama ekranı ve detaylar

DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: osym.gov.tr ile 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?

DGS sonuçları son dakika duyurularıyla takip ediliyor. Haziran ayında gerçekleşen sınavın sonuçları ÖSYM AİS ekranından belli olacak. Adaylar 100 sorudan oluşan sınavdan aldıkları puanları öğrenmnek adına sonuç ekranı araştırmasına hız kazandırdı. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: osym.gov.tr ile 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

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DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: osym.gov.tr ile 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: osym.gov.tr ile 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercihleri ile ilgili henüz tarihler duyurulmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: osym.gov.tr ile 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?
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