Giriş Tarihi: 12.08.2024 07:46
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
07:46
DGS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ 2024 | DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için adaylar sonuç tarihine odaklandı. Lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen kişiler tarafından 30 Haziran'da uygulanan DGS için başarı puanı ve sıralaması ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden açıklanacak. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, DGS sonuç tarihi!