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DGS SONUÇ TARİHİ: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
20:08
DGS SONUÇ TARİHİ: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, nereden öğrenilir?
DGS sonuçları bekleniyor. 30 Haziran tarihinde gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı DGS için sonuç ekranı sorgulanıyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlayan adaylar sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Sınava giren binlerce aday DGS sonuç ekranına yöneldiler. Peki DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, nereden öğrenilir? İşte ÖSYM ile DGS sonuç ekranı