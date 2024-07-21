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Haberler Yaşam DGS SONUÇ TARİHİ: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 20:05 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 20:08

DGS SONUÇ TARİHİ: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, nereden öğrenilir?

DGS sonuçları bekleniyor. 30 Haziran tarihinde gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı DGS için sonuç ekranı sorgulanıyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlayan adaylar sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Sınava giren binlerce aday DGS sonuç ekranına yöneldiler. Peki DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, nereden öğrenilir? İşte ÖSYM ile DGS sonuç ekranı

DGS SONUÇ TARİHİ: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, nereden öğrenilir?

Dikey Geçiş Sınavı DGS binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. Sınava katılan adaylar ön lisans eğitimlerinden lisans eğitimlerine geçiş yapabilmek adına sınav sonuç ekranına ve sınav tarihine yoğunlaştılar. Peki, DGS sınav sonuçları açıklandı mı? İşte DGS sınav sonuç ekranı

DGS SONUÇ TARİHİ: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, nereden öğrenilir?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 DGS sonuçları 14 Ağustos günü ösym.gov.tr adresinden duyuruluyor olacak. Adaylar ÖSYM şifreleri ve TC kimlik numaraları ile sonuçlarını görüntüleyecek.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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DGS SONUÇ TARİHİ: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, nereden öğrenilir?

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DGS SONUÇ TARİHİ: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, nereden öğrenilir?

DGS PUANINA ÖBP EKLENMESİ

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ileçarpılarak Ön Lisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50'nin altında olan notlar 50 olarakdeğerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Ön Lisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır.

DGS SONUÇ TARİHİ: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, nereden öğrenilir?

DİKEY GEÇİŞ SINAVI PUAN HESAPLAMA

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2023-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2024-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2025-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

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