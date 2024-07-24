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DGS SONUÇLARI 2024 açıklanma tarihi! ÖSYM duyurdu: DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
14:32
DGS SONUÇLARI 2024 açıklanma tarihi! ÖSYM duyurdu: DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, ayın kaçında?
DGS sonuçları 2024 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere DGS sınavı Haziran ayının sonunda binlerce öğrenin katılımıyla gerçekleştirilmişti. Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçların açıklanma tarihi ise ÖSYM takvimi ile birlikte belli oldu. Öğrenciler sınavdan aldıkları puana göre 2 yıllık öğrenimlerini 4 yıllığa tamamlayabilecek. Peki, DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, ayın kaçında? İşte DGS sonuçları 2024 açıklanma tarihi…