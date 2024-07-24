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Giriş Tarihi: 24.07.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 14:32

DGS SONUÇLARI 2024 açıklanma tarihi! ÖSYM duyurdu: DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, ayın kaçında?

DGS sonuçları 2024 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere DGS sınavı Haziran ayının sonunda binlerce öğrenin katılımıyla gerçekleştirilmişti. Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçların açıklanma tarihi ise ÖSYM takvimi ile birlikte belli oldu. Öğrenciler sınavdan aldıkları puana göre 2 yıllık öğrenimlerini 4 yıllığa tamamlayabilecek. Peki, DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, ayın kaçında? İşte DGS sonuçları 2024 açıklanma tarihi…

DGS SONUÇLARI 2024 açıklanma tarihi! ÖSYM duyurdu: DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, ayın kaçında?

Haziran ayının sonunda gerçekleştirilen DGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. 50 sayısal ve 50 sözel sorudan oluşan testi tamamlayan öğrenciler, gerekli puanı aldıkları takdir de 2 yıllık eğitimini 4 yıla tamamlayabilecekler. Peki, Peki, DGS sınavı sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama

DGS SONUÇLARI 2024 açıklanma tarihi! ÖSYM duyurdu: DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, ayın kaçında?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

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DGS SONUÇLARI 2024 açıklanma tarihi! ÖSYM duyurdu: DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, ayın kaçında?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS SONUÇLARI 2024 açıklanma tarihi! ÖSYM duyurdu: DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, ayın kaçında?

DGS KAÇ DAKİKA KAÇ SORU?

DGS sınavında 50 sözel 50 sayısal olmak üzere 100 soru sorulacak ve adaylara 135 dakika süre verilecek.

DGS SONUÇLARI 2024 açıklanma tarihi! ÖSYM duyurdu: DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, ayın kaçında?

DİKEY GEÇİŞ ŞARTLARI

Sınava katılım sağlayacak adaylar DGS başvuru şartları için ÖSYM bilgilerini kontrol ediyor.

DGS'ye, önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar başvuruda bulunabiliyor.

Yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvuru yapabilecek.

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