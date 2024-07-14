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DGS SONUÇLARI 2024 SORGULAMA EKRANI || DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
15:18
DGS SONUÇLARI 2024 SORGULAMA EKRANI || DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı 30 Haziran Pazar günü binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak veya açık öğretimden örgün öğretime geçmek isteyen adaylar Sınavdan aldıkları puanları öğrenmek istiyor. Bu noktada "DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları için araştırmalar hız kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler başlayacak. Peki; DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'den gelen tarih açıklaması…