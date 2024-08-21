Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 21.08.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 07:14

DGS SONUÇLARI ÖSYM SORGULAMA EKRANI | 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) açıklandı mı sorusu her gün yanıt aramaya devam ediyor. Ağustos ayı ortasında açıklanması beklenen sınav sonuçları adaylar ile buluşmadı. Sonuçların neden açıklanmadığını merak eden öğrenciler ÖSYM son dakika duyurularını takip ediyor. https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişilecek puanlarla birlikte DGS tercihleri başlayacak. Peki; 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, neden açıklanmadı? İşte, ayrıntılar...

DGS SONUÇLARI ÖSYM SORGULAMA EKRANI | 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları arama motorlarına yöneltilmeye devam ediyor. 2 yıllık önlisans bölümlerini 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adaylar Dikey Geçiş tercih tarihleri öncesinde puanlarını öğrenmeye hazırlanıyor. Üniversitelerin ilgili bölümlerindeki kontenjanlar bu noktada kontrol ediliyor. İşte, 2024 DGS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı....

DGS SONUÇLARI ÖSYM SORGULAMA EKRANI | 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2024) sonuçları beklendiği üzere Ağustos ayı ortasında açıklanmadı. Henüz konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı.

Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DGS SONUÇLARI ÖSYM SORGULAMA EKRANI | 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili ÖSYM son dakika açıklaması kontrol ediliyor.

DGS SONUÇLARI ÖSYM SORGULAMA EKRANI | 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM sonuç sisteminden öğrenilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sonuçlara erişebilecek.

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SONUÇLARI ÖSYM SORGULAMA EKRANI | 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA