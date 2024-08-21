DGS SONUÇLARI ÖSYM SORGULAMA EKRANI | 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları arama motorlarına yöneltilmeye devam ediyor. 2 yıllık önlisans bölümlerini 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adaylar Dikey Geçiş tercih tarihleri öncesinde puanlarını öğrenmeye hazırlanıyor. Üniversitelerin ilgili bölümlerindeki kontenjanlar bu noktada kontrol ediliyor. İşte, 2024 DGS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı....