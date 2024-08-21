Giriş Tarihi: 21.08.2024 07:14
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
07:14
DGS SONUÇLARI ÖSYM SORGULAMA EKRANI | 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) açıklandı mı sorusu her gün yanıt aramaya devam ediyor. Ağustos ayı ortasında açıklanması beklenen sınav sonuçları adaylar ile buluşmadı. Sonuçların neden açıklanmadığını merak eden öğrenciler ÖSYM son dakika duyurularını takip ediyor. https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişilecek puanlarla birlikte DGS tercihleri başlayacak. Peki; 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, neden açıklanmadı? İşte, ayrıntılar...