DGS SONUÇLARI İÇİN ÖSYM’DEN FLAŞ CEVAP! DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları araştırılıyor. Sözel ve sayısal sorudan oluşan 100 soruluk testi yanıtlayan adaylar sınavdan aldıkları puanları öğrenmek için arama motorlarını çalıştırıyor. ÖSYM sınav takvimine göre DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte detaylar…