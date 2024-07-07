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DGS SONUÇLARI İÇİN ÖSYM'DEN FLAŞ CEVAP! DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
22:48
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı 30 Haziran Pazar günü binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak veya açık öğretimden örgün öğretime geçmek isteyen adaylar "DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları için arama motorlarını çalıştırıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler başlayacak. Peki; DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'den gelen tarih açıklaması…