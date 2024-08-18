Giriş Tarihi: 18.08.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
23:46
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS sonuç tarihi!
Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları gündemde. 30 Haziran tarihinde gerçekleşen sınav ile 2 yıllık üniversite eğitimlerini, 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasını ve ardından tercih sürecinin başlamasını bekliyor. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı mı? İşte, DGS sonuç tarihi ve ÖSYM son dakika duyuruları!