DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS sonuç tarihi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM takviminin belirlediği tarihte açıklanmayan sonuçlar için gözler belirlenecek yeni tarihe çevrildi. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı mı? İşte, DGS sonuç tarihi!