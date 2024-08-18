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Giriş Tarihi: 18.08.2024 23:46 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 23:46

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS sonuç tarihi!

Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları gündemde. 30 Haziran tarihinde gerçekleşen sınav ile 2 yıllık üniversite eğitimlerini, 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasını ve ardından tercih sürecinin başlamasını bekliyor. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı mı? İşte, DGS sonuç tarihi ve ÖSYM son dakika duyuruları!

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS sonuç tarihi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM takviminin belirlediği tarihte açıklanmayan sonuçlar için gözler belirlenecek yeni tarihe çevrildi. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı mı? İşte, DGS sonuç tarihi!

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS sonuç tarihi!

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli olmuştu fakat sonuçlar açıklanmadı.

2024 DGS sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu.

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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS sonuç tarihi!

DGS sınav sonuçlarının 2 Eylül itibarıyla açıklanacağı öngörülüyor.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS sonuç tarihi!

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS sonuç tarihi!

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

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