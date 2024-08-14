DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, gün içinde açıklanır mı? DGS sınav sonuçlarında ÖSYM’den önemli gelişme!

DGS sonuçları gündemde. Sabah saatleri itibarıyla adayların sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinde yoğunluk gösterdiği ÖSYM ekranında duyurular mercek altına alındı. 30 Haziran'da yapılan sınava katılan adaylar gün içinde açıklanmasını bekledikleri sonuç için ne zaman açıklanacak, neden açıklanmadı sorularına yanıt arıyor. Peki, DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, gün içinde açıklanır mı? İşte, detaylar...