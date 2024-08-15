Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
09:50
DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sonuç tarihi ÖSYM son dakika duyuruları ile bekleniyor!
DGS sonuçları neden açıklanmadı sorusu 14 Ağustos 2024 tarihinde yanıt arıyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek sonuçlar için adaylar heyecanla ÖSYM AİS ekranına odaklanmıştı. Ancak gün içinde açıklanması beklenen sonuçlar için herhangi bir duyuru paylaşılmazken, sonuçların ne zaman açıklanacağı da araştırılıyor. Peki, DGS sonuçları neden açıklanmadı, gün içinde açıklanır mı? İşte, DGS sınav sonuçları öğrenme ekranı için ÖSYM'den önemli gelişme!