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Giriş Tarihi: 15.08.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:41

DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2024 DGS sonuçları ÖSYM AİS ekranında olacak!

DGS sonuçları neden açıklanmadı sorusu 14 Ağustos 2024 tarihinde yanıt arıyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek sonuçlar için adaylar heyecanla ÖSYM AİS ekranına odaklanmıştı. Ancak gün içinde açıklanması beklenen sonuçlar için herhangi bir duyuru paylaşılmazken, sonuçların ne zaman açıklanacağı da araştırılıyor. Peki, DGS sonuçları neden açıklanmadı, gün içinde açıklanır mı? İşte, DGS sınav sonuçları öğrenme ekranı için ÖSYM'den önemli gelişme!

DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2024 DGS sonuçları ÖSYM AİS ekranında olacak!

DGS sonuçları gündemde. Sabah saatleri itibarıyla adayların sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinde yoğunluk gösterdiği ÖSYM ekranında duyurular mercek altına alındı. 30 Haziran'da yapılan sınava katılan adaylar gün içinde açıklanmasını bekledikleri sonuç için ne zaman açıklanacak, neden açıklanmadı sorularına yanıt arıyor. Peki, DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, gün içinde açıklanır mı? İşte, detaylar...

DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2024 DGS sonuçları ÖSYM AİS ekranında olacak!

DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI, GÜN İÇİNDE AÇIKLANIR MI?

DGS sonuçlarının açıklanması için YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyordu. Dün YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte DGS sonuçları her an erişime açılabilir.

İşte DGS sonuçları sorgulama linki...

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DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2024 DGS sonuçları ÖSYM AİS ekranında olacak!

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2024 DGS sonuçları ÖSYM AİS ekranında olacak!

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM DGS tercih kılavuzunu yayımlayacak ve tercihlerin tüm detayları orada yer alacak.

DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2024 DGS sonuçları ÖSYM AİS ekranında olacak!
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