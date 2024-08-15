Giriş Tarihi: 15.08.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
16:41
DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2024 DGS sonuçları ÖSYM AİS ekranında olacak!
DGS sonuçları neden açıklanmadı sorusu 14 Ağustos 2024 tarihinde yanıt arıyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek sonuçlar için adaylar heyecanla ÖSYM AİS ekranına odaklanmıştı. Ancak gün içinde açıklanması beklenen sonuçlar için herhangi bir duyuru paylaşılmazken, sonuçların ne zaman açıklanacağı da araştırılıyor. Peki, DGS sonuçları neden açıklanmadı, gün içinde açıklanır mı? İşte, DGS sınav sonuçları öğrenme ekranı için ÖSYM'den önemli gelişme!