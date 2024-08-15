DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR? 2024 ÖSYM duyuruları ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Eğitimini lisansa tamamlamak isteyenlerin katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024 sonuçları mercek altına alındı. 30 Haziran'da uygulanan ve binlerce adayın katılım sağladığı sınav için gözler ÖSYM son dakika duyurularına çevrildi. Peki, DGS sonuçları neden açıklanmadı? 2024 ÖSYM duyuruları ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?