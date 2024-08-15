Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
11:38
DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR? 2024 ÖSYM duyuruları ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
DGS sonuçları neden açıklanmadı? sorusu gündemde! 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü açıklanması beklenen sonuçlar için gözler ÖSYM açıklamalarına çevrildi. Konu hakkında son dakika DGS sonuçları açıklandı duyurusu bekleyen adaylar, takvimde sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, DGS sonuçları neden açıklanmıyor? 2024 ÖSYM duyuruları ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, detaylar…