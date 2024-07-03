Haberler
Yaşam
DGS SONUÇLARI O TARİHTE AÇIKLANACAK! ÖSYM'den flaş açıklama: DGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
14:31
DGS SONUÇLARI O TARİHTE AÇIKLANACAK! ÖSYM'den flaş açıklama: DGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı 30 Haziran Pazar günü binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak veya açık öğretimden örgün öğretime geçmek isteyen adaylar 100 soruluk testi yanıtladı. Sınavdan aldıkları puanları öğrenmek isteyen adaylar "DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları için arama motorlarını çalıştırıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler başlayacak. Peki; DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'den gelen tarih açıklaması…