DGS SONUÇLARI O TARİHTE AÇIKLANACAK! ÖSYM’den flaş açıklama: DGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS)'nin geride kalmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. 50 sözel ve 50 sayısal sorudan oluşan 100 soruluk testi yanıtlayan adaylar söz konusu sınavdan aldıkları puanları öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. ÖSYM sınav takvimine göre DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte detaylar…