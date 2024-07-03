Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DGS SONUÇLARI O TARİHTE AÇIKLANACAK! ÖSYM'den flaş açıklama: DGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 14:31

DGS SONUÇLARI O TARİHTE AÇIKLANACAK! ÖSYM'den flaş açıklama: DGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı 30 Haziran Pazar günü binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak veya açık öğretimden örgün öğretime geçmek isteyen adaylar 100 soruluk testi yanıtladı. Sınavdan aldıkları puanları öğrenmek isteyen adaylar "DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları için arama motorlarını çalıştırıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler başlayacak. Peki; DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'den gelen tarih açıklaması…

DGS SONUÇLARI O TARİHTE AÇIKLANACAK! ÖSYM’den flaş açıklama: DGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS)'nin geride kalmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. 50 sözel ve 50 sayısal sorudan oluşan 100 soruluk testi yanıtlayan adaylar söz konusu sınavdan aldıkları puanları öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. ÖSYM sınav takvimine göre DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte detaylar…

DGS SONUÇLARI O TARİHTE AÇIKLANACAK! ÖSYM’den flaş açıklama: DGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DGS SONUÇLARI O TARİHTE AÇIKLANACAK! ÖSYM’den flaş açıklama: DGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS SONUÇLARI O TARİHTE AÇIKLANACAK! ÖSYM’den flaş açıklama: DGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

DGS SORU VE CEVAPLARI 2024 YAYINLANDI!
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2024 tarihinde saat 13.40'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 10 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59'da sona erecek.

DGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

DGS SONUÇLARI O TARİHTE AÇIKLANACAK! ÖSYM’den flaş açıklama: DGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
SON DAKİKA