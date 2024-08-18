DGS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA ekranı (sonuc.osym.gov.tr): 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu ÖSYM'den gelecek. 30 Haziran'da yapılan sınavların ardından sonuçlar bu ay erişime açılıyor. Sınava katılım sağlayan adaylar aldıkları puanları öğrenmek için ÖSYM son dakika duyurularını yakından takip ediyor. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte DGS sınav sonuçları sorgulama sonuc.ösym.gov.tr ekranı ve tüm detaylar...