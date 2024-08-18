Giriş Tarihi: 18.08.2024 01:25
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
01:25
DGS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA ekranı (sonuc.osym.gov.tr): 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıla lisansa tamamlamak isteyen adaylar bu yıl 30 Haziran Pazar günü Dikey Geçiş Sınavı'na girmişti. ÖSYM son dakika duyuruları ile, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" soruları için yanıt arayışı hız kazandı. sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinde erişime açılacak sonuçlar T.C kimlik no ve aday şifresi ile öğrenilecek. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte detaylar...