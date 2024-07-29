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Giriş Tarihi: 29.07.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 14:12

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Dört yıllık bir programa yerleşmenin hayalini kuran adaylar DGS sınav sonuçları için ÖSYM son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Ön lisans bölümlerini lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler 30 Haziran2da uygulanan Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte DGS sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasında. Tarih yaklaştıkça "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu için araştırmalar hız kazandı. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinde paylaşılacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte; DGS sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

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DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

DGS sonuçları ÖSYM açıklamasının ardından sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DİKEY GEÇİŞ ŞARTLARI

Sınava katılım sağlayacak adaylar DGS başvuru şartları için ÖSYM bilgilerini kontrol ediyor.

DGS'ye, önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar başvuruda bulunabiliyor.

Yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvuru yapabilecek.

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