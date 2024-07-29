Giriş Tarihi: 29.07.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
14:12
DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Dört yıllık bir programa yerleşmenin hayalini kuran adaylar DGS sınav sonuçları için ÖSYM son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Ön lisans bölümlerini lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler 30 Haziran2da uygulanan Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte DGS sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...