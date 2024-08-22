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Giriş Tarihi: 22.08.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 07:47

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ile 2024 DGS sonuçları ne açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecan dorukta. 2 yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık bölümlerine geçmek isteyen ön lisans mezunu adaylar, belirlenen tarihlerde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) oturumuna katılım sağlamıştı. ÖSYM takviminde sınav sonuçları açıklanma tarihi bilgisine de yer verilmişti fakat sonuçlar açıklanmadı. Bu noktada ''DGS sonuçları açıklandı mı?'' sorusu yanıt armaya başladı. Peki, DGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, sonuc.osym.gov.tr ile sınav sonucu sorgulama ekranı...

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ile 2024 DGS sonuçları ne açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecan dorukta. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar 30 Haziran Pazar günü Dikey Geçiş Sınavı'na katılmışlardı. DGS sınav sonucu açıklanma tarihi ÖSYM sınav takvimi ile kontrol ediliyor. Adaylar sonuç belgelerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayacak. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte detaylar…

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ile 2024 DGS sonuçları ne açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 30 Haziran'da düzenlenen sınavın ardından yaklaşık 1.5 ay geçti. ÖSYM DGS sınav sonuçlarına ilişkin bir takvim yayınlamadı.

Geçtiğimiz yıl DGS oturumları 16 Temmuz'da yapılırken sonuçlar 11 Ağustos tarihinde ilan edilmişti.

Bu yıl ise sınav sonuçlarının Eylül ayının ilk haftasına kadar erişime açılması bekleniyor. DGS sınav sonuçlarına ilişkin tarih açıklaması geldiğinde detaylar eklenecektir.

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DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ile 2024 DGS sonuçları ne açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ile 2024 DGS sonuçları ne açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TERCİH KILAVUZU SONUÇLARIN ARDINDAN DUYURULACAK

DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık üniversitelerin kontenjanları kılavuzda yer alacak. Kılavuzda tercihlerin nasıl yapılacağı, tercih ücretleri ve diğer bilgiler yer alacak. Tercihlerde adaylar r. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla en fazla 30 üniversite tercih edebilecek.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ile 2024 DGS sonuçları ne açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS YERLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?
Yerleştirme işlemi, adayların DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılır.

Aynı programı tercih etmiş olan adayların DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili AÖBP yüksek olana öncelik verilir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilir.

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