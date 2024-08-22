Giriş Tarihi: 22.08.2024 07:47
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
07:47
DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ile 2024 DGS sonuçları ne açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DGS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecan dorukta. 2 yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık bölümlerine geçmek isteyen ön lisans mezunu adaylar, belirlenen tarihlerde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) oturumuna katılım sağlamıştı. ÖSYM takviminde sınav sonuçları açıklanma tarihi bilgisine de yer verilmişti fakat sonuçlar açıklanmadı. Bu noktada ''DGS sonuçları açıklandı mı?'' sorusu yanıt armaya başladı. Peki, DGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, sonuc.osym.gov.tr ile sınav sonucu sorgulama ekranı...