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Giriş Tarihi: 07.08.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:06

DGS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı 2024 TIKLA-SORGULA! || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına devam edebilmek için girdiği Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 30 Haziran Pazar günü binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. Türkiye genelinde yapılan sınavlara katılım sağlayan adaylar, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorularına yanıt arıyor. Sonuçlar Ağustos ayında sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ekranı ile Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 2024 sorgulama ekranı.

DGS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı 2024 TIKLA-SORGULA! || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları açıklandı duyurusu için ÖSYM'den gelecek açıklamalara dikkat kesildi. 30 Haziran'da yapılan sınavların ardından sonuçlar Ağustos ayında erişime açılıyor. Sınavda 50 sözel ve 50 sayısal sorudan oluşan 100 soruluk testi yanıtlayan adaylar aldıkları puanları öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.ösym.gov.tr...

DGS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı 2024 TIKLA-SORGULA! || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

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DGS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı 2024 TIKLA-SORGULA! || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı 2024 TIKLA-SORGULA! || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercihleri ile ilgili henüz tarihler duyurulmadı. Konu hakkında tarih aralığı açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

DGS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı 2024 TIKLA-SORGULA! || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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