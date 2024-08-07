Giriş Tarihi: 07.08.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
10:06
DGS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı 2024 TIKLA-SORGULA! || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DGS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına devam edebilmek için girdiği Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 30 Haziran Pazar günü binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. Türkiye genelinde yapılan sınavlara katılım sağlayan adaylar, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorularına yanıt arıyor. Sonuçlar Ağustos ayında sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ekranı ile Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 2024 sorgulama ekranı.