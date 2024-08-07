DGS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı 2024 TIKLA-SORGULA! || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları açıklandı duyurusu için ÖSYM'den gelecek açıklamalara dikkat kesildi. 30 Haziran'da yapılan sınavların ardından sonuçlar Ağustos ayında erişime açılıyor. Sınavda 50 sözel ve 50 sayısal sorudan oluşan 100 soruluk testi yanıtlayan adaylar aldıkları puanları öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.ösym.gov.tr...