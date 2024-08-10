DGS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı 2024 TIKLA-SORGULA! || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları açıklandı son dakika haberleri takip ediliyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları Ağustos ayında erişime açılacak. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar sınavdan aldıkları puanları öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Adaylar, sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soruyu kendilerine verilen 135 dakikalık sürede cevaplamıştı. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.ösym.gov.tr...