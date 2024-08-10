Giriş Tarihi: 10.08.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
11:00
DGS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı 2024 TIKLA-SORGULA! || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DGS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyişte sona geliniyor. Ön lisans programlarından mezun olan kişilerin katılımıyla yapılan Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 30 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" soruları için yanıt arayışına hız kazandırdı. sonuc.osym.gov.tr adresi ziyaret ediliyor. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ekranı ile Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 2024 sorgulama ekranı ve tüm detaylar…