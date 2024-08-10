Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 10.08.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:00

DGS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı 2024 TIKLA-SORGULA! || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyişte sona geliniyor. Ön lisans programlarından mezun olan kişilerin katılımıyla yapılan Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 30 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" soruları için yanıt arayışına hız kazandırdı. sonuc.osym.gov.tr adresi ziyaret ediliyor. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ekranı ile Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 2024 sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

DGS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı 2024 TIKLA-SORGULA! || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları açıklandı son dakika haberleri takip ediliyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları Ağustos ayında erişime açılacak. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar sınavdan aldıkları puanları öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Adaylar, sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soruyu kendilerine verilen 135 dakikalık sürede cevaplamıştı. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.ösym.gov.tr...

DGS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı 2024 TIKLA-SORGULA! || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DGS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı 2024 TIKLA-SORGULA! || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı 2024 TIKLA-SORGULA! || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercihleri ile ilgili henüz tarihler duyurulmadı. Konu hakkında tarih aralığı açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

DGS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı 2024 TIKLA-SORGULA! || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA