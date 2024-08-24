Giriş Tarihi: 24.08.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
09:30
DGS sonuçları sorgulama! ÖSYM'den son dakika açıklaması bekleniyor... DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM son dakika açıklamaları ile takip edilmeye devam ediyor. Ön lisans bölümlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar sınav sonuçları açıklamasını bekliyor. Ağustos ayı bitmeden gelmesi beklenen sonuçlarda heyecan sürüyor. Alınacak puanlarla birlikte üniversitelerin geçiş bölümlerindeki kontenjanlar takip edilecek. Peki; 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, neden açıklanmıyor? İşte, https://sonuc.osym.gov.tr/ sorgulama ekranı...