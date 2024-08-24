DGS sonuçları sorgulama! ÖSYM’den son dakika açıklaması bekleniyor... DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS 2024 sonuçları sorgulama işlemlerinde geri sayım sürüyor. Dikey geçiş yapmaya hazırlanan adaylar sonuç belgelerine eriştikten sonra puanlarına göre başvurularını gerçekleştirecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gelecek son dakika açıklaması gündemde. Peki; DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?