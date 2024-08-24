Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 24.08.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 09:30

DGS sonuçları sorgulama! ÖSYM'den son dakika açıklaması bekleniyor... DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM son dakika açıklamaları ile takip edilmeye devam ediyor. Ön lisans bölümlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar sınav sonuçları açıklamasını bekliyor. Ağustos ayı bitmeden gelmesi beklenen sonuçlarda heyecan sürüyor. Alınacak puanlarla birlikte üniversitelerin geçiş bölümlerindeki kontenjanlar takip edilecek. Peki; 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, neden açıklanmıyor? İşte, https://sonuc.osym.gov.tr/ sorgulama ekranı...

DGS sonuçları sorgulama! ÖSYM’den son dakika açıklaması bekleniyor... DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS 2024 sonuçları sorgulama işlemlerinde geri sayım sürüyor. Dikey geçiş yapmaya hazırlanan adaylar sonuç belgelerine eriştikten sonra puanlarına göre başvurularını gerçekleştirecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gelecek son dakika açıklaması gündemde. Peki; DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları sorgulama! ÖSYM’den son dakika açıklaması bekleniyor... DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DİKEY GEÇİŞ SINAVI SON ADIMDA!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2024) 2 yıllık önlisans bölümlerini 4 yıllık lisans bölümüne tamamlamak isteyenler tarafından tercih ediliyor. 30 Haziran tarihinde gerçekleşen DGS sonuç adımında.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DGS sonuçları sorgulama! ÖSYM’den son dakika açıklaması bekleniyor... DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı ortasında beklenen DGS sonuçları henüz paylaşılmadı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih bilinmiyor. Konuyla ilgili ÖSYM duyuruları takip ediliyor.

DGS sonuçları sorgulama! ÖSYM’den son dakika açıklaması bekleniyor... DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

DGS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak. T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilecek sonuç belgesi daha sonra AİS sisteminden de görüntülenebilecek.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS sonuçları sorgulama! ÖSYM’den son dakika açıklaması bekleniyor... DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA