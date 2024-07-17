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Haberler Yaşam DGS SONUÇLARI tıkla-sorgula ekranı! ÖSYM takvimi ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 18:59 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 18:59

DGS SONUÇLARI tıkla-sorgula ekranı! ÖSYM takvimi ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyişte sona geliniyor. ÖSYM takvimine göre ağustos ayında erişime açılacak sonuçlar için geri sayım başladı. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ile DGS sonuçları sorgulama ekranı linki ve tüm detaylar...

DGS SONUÇLARI tıkla-sorgula ekranı! ÖSYM takvimi ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

ÖYSM takvimine göre Ağustos ayında erişime açılacak DGS sonuçları için geri sayımda sona geliniyor. 30 Haziran'da on binlerce adayın katılımı ile yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonuç ekranı başında kontroller yapılıyor. Peki, DGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte DGS sonuç tarihi...

DGS SONUÇLARI tıkla-sorgula ekranı! ÖSYM takvimi ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

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DGS SONUÇLARI tıkla-sorgula ekranı! ÖSYM takvimi ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS SONUÇLARI tıkla-sorgula ekranı! ÖSYM takvimi ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

DGS SORU VE CEVAPLARI 2024 YAYINLANDI!
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2024 tarihinde saat 13.40'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 10 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59'da sona erecek.

DGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

DGS SONUÇLARI tıkla-sorgula ekranı! ÖSYM takvimi ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
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