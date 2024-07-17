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DGS SONUÇLARI tıkla-sorgula ekranı! ÖSYM takvimi ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
18:59
DGS SONUÇLARI tıkla-sorgula ekranı! ÖSYM takvimi ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyişte sona geliniyor. ÖSYM takvimine göre ağustos ayında erişime açılacak sonuçlar için geri sayım başladı. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ile DGS sonuçları sorgulama ekranı linki ve tüm detaylar...