DGS SONUÇLARI tıkla-sorgula ekranı! ÖSYM takvimi ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

ÖYSM takvimine göre Ağustos ayında erişime açılacak DGS sonuçları için geri sayımda sona geliniyor. 30 Haziran'da on binlerce adayın katılımı ile yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonuç ekranı başında kontroller yapılıyor. Peki, DGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte DGS sonuç tarihi...