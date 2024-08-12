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Giriş Tarihi: 12.08.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 16:47

DGS TABAN PUANLARI 2024 PDF TAM LİSTE | ÖSYM ile 4 yıllık üniversite 2024 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının erişime açılmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre oluşturacakları tercih listesi için şimdiden 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları araştırmasına başladı. DGS tercih kılavuzu 2024 ışığında hazırlanacak tercih listeleri için üniversite taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları dikkate alınacak. Peki, 2024 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile 4 yıllık üniversite DGS taban puanları 2024, kontenjanları, başarı sıralamaları ve dikey geçiş bölümleri...

DGS TABAN PUANLARI 2024 PDF TAM LİSTE | ÖSYM ile 4 yıllık üniversite 2024 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları bu hafta açıklanıyor. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına devam edebilmek için girdiği Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 30 Haziran tarihinde düzenlendi. Sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kala DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş yapılacak bölümler merak edilmeye başladı. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soruyu kendilerine verilen 135 dakikalık sürede cevaplamıştı. Akabinde ise DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi için arama motorlarını çalıştırıyor. Peki, 2024 DGS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte dikey geçiş bölümleri 2024 listesi ve tüm detaylar...

DGS TABAN PUANLARI 2024 PDF TAM LİSTE | ÖSYM ile 4 yıllık üniversite 2024 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

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DGS TABAN PUANLARI 2024 PDF TAM LİSTE | ÖSYM ile 4 yıllık üniversite 2024 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS TABAN PUANLARI 2024 PDF TAM LİSTE | ÖSYM ile 4 yıllık üniversite 2024 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercihleri ile ilgili henüz tarihler duyurulmadı. Konu hakkında tarih aralığı açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

DGS TABAN PUANLARI 2024 PDF TAM LİSTE | ÖSYM ile 4 yıllık üniversite 2024 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2024 yılı DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.

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