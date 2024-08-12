Giriş Tarihi: 12.08.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
16:47
DGS TABAN PUANLARI 2024 PDF TAM LİSTE | ÖSYM ile 4 yıllık üniversite 2024 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının erişime açılmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre oluşturacakları tercih listesi için şimdiden 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları araştırmasına başladı. DGS tercih kılavuzu 2024 ışığında hazırlanacak tercih listeleri için üniversite taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları dikkate alınacak. Peki, 2024 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile 4 yıllık üniversite DGS taban puanları 2024, kontenjanları, başarı sıralamaları ve dikey geçiş bölümleri...