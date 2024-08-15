DGS TABAN PUANLARI TABLOSU PDF 2024 | DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2024 araştırmaları hız kazandı. 2024 Dikey Geçiş Sınavı osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sınavların açıklanmasının ardından tercih takvimiyle adayların listeleri oluşturulmaya başlayacak. Peki, 2024 DGS kontenjanları ve taban puanları belli oldu mu?