Giriş Tarihi: 15.08.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
07:55
DGS TABAN PUANLARI TABLOSU PDF 2024 | DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?
DGS taban puanları ve kontenjanları DGS sonuçlarının açıklanması beklenirken gündeme geldi. 2 yıllık ön lisans programlarının 4 yıllık lisans programına tamamlanabilmesi için girilen sınav DGS bu sene 30 Haziran'da gerçekleşti. Sonuçların erişime açılmasıyla ÖSYM DSG tercih kılavuzu ve tercih tarihlerini yayımlayacak. Sonuçlar adayların istedikleri okul ve bölüm tercihlerini şekillendirmesinde rol oynayacak. Peki ÖSYM DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, DGS taban puanları ve kontenjanları 2024