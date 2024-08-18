DGS TABAN PUANLARI TABLOSU PDF İNDİR 2024 | DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?

DGS taban puanları adayların gündeminde. 2024 Dikey Geçiş Sınav osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasıyla ÖSYM AİS üzerinden tercih listeleri oluşturulacak. Peki, 2024 DGS taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu?