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Giriş Tarihi: 18.08.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 15:21

DGS TABAN PUANLARI TABLOSU PDF İNDİR 2024 | DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?

DGS taban puanları ve kontenjanları Dikey Geçiş Sınavı'na giren öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar 30 Haziran tarihinde sınava girdi. Sınavın ardından sonuçların erişime açılması bekleniyor. DGS sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler eğitimlerine devam etmek istedikleri okulların YÖK ATLAS puanları doğrultusunda tercih listelerini hazırlayacaklar. Peki ÖSYM DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, DGS taban puanları ve kontenjanları 2024

DGS TABAN PUANLARI TABLOSU PDF İNDİR 2024 | DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?

DGS taban puanları adayların gündeminde. 2024 Dikey Geçiş Sınav osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasıyla ÖSYM AİS üzerinden tercih listeleri oluşturulacak. Peki, 2024 DGS taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu?

DGS TABAN PUANLARI TABLOSU PDF İNDİR 2024 | DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli olmuştu. ÖSYM'nin ilan ettiği takvim doğrultusunda DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacaktı fakat açıklanmadı. 2024 DGS sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Resmi bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

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DGS TABAN PUANLARI TABLOSU PDF İNDİR 2024 | DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS TABAN PUANLARI TABLOSU PDF İNDİR 2024 | DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?

2024 DGS TABAN PUANLARI
DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Bu sebepten dolayı 2024 yılı DGS taban puanları henüz belli olmadı.

Ancak adaylar geçtiğimiz yıl açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayabilecek. Aşağıdaki linkten üniversite ve bölümlerin DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TABAN PUANLARI TABLOSU PDF İNDİR 2024 | DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

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