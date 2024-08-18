Giriş Tarihi: 18.08.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
15:21
DGS TABAN PUANLARI TABLOSU PDF İNDİR 2024 | DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?
DGS taban puanları ve kontenjanları Dikey Geçiş Sınavı'na giren öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar 30 Haziran tarihinde sınava girdi. Sınavın ardından sonuçların erişime açılması bekleniyor. DGS sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler eğitimlerine devam etmek istedikleri okulların YÖK ATLAS puanları doğrultusunda tercih listelerini hazırlayacaklar. Peki ÖSYM DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, DGS taban puanları ve kontenjanları 2024