Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:22
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
08:22
DGS TABAN PUANLARI TABLOSU PDF YÖK ATLAS 2024 | DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?
DGS taban puanları, kontenjanlar ve sıralamalar adayların gündeminde. Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanması beklenirken tercih listelerini oluşturacak adaylar tarafından DGS taban puanları araştırılıyor. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimlerine tamamlamak isteyenlerin ilk adımı olan sınavın sonuçlarıyla birlikte ÖSYM tarafından tercih takvimi ve kılavuzu paylaşılacak. Paylaşılan takvim ve kılavuzla birlikte tercih işlemleri gerçekleştirilecek. Adaylar YÖK ATLAS puanlarıyla DGS tercih listelerini oluşturuyorlar. Peki ÖSYM DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, DGS taban puanları ve kontenjanları 2024