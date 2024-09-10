Giriş Tarihi: 10.09.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
10:42
DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR YÖK ATLAS PDF 2024 | DGS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
DGS sonuçları 10 Eylül 2024 saat 10.00'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) erişme açıldı. 300 binden fazla adayın katılım sağladığı sınav için sonuçların açıklanmasının hemen ardından DGS taban puanları ve başarı sıralamaları için sorgulamalar başladı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak. Peki, YÖK ATLAS DGS taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte, DGS taban puanları...