Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 10.09.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:42

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR YÖK ATLAS PDF 2024 | DGS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

DGS sonuçları 10 Eylül 2024 saat 10.00'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) erişme açıldı. 300 binden fazla adayın katılım sağladığı sınav için sonuçların açıklanmasının hemen ardından DGS taban puanları ve başarı sıralamaları için sorgulamalar başladı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak. Peki, YÖK ATLAS DGS taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte, DGS taban puanları...

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR YÖK ATLAS PDF 2024 | DGS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adayların katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından adaylar tercih kılavuzuna odaklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kılavuzun yayımlanması beklenirken, DGS taban puanları ve başarı sıralamaları için araştırmalar hız kazandı. İşte, YÖK ATLAS DGS taban puanları sorgulama!

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR YÖK ATLAS PDF 2024 | DGS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı duyuruya göre sonuçlar açıklandı.

ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR YÖK ATLAS PDF 2024 | DGS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

2024 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2024 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR YÖK ATLAS PDF 2024 | DGS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR YÖK ATLAS PDF 2024 | DGS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

2024 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Bu sebepten dolayı 2024 yılı DGS taban puanları henüz belli olmadı.

Ancak adaylar geçtiğimiz yıl açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayabilecek. Aşağıdaki linkten üniversite ve bölümlerin DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

İşte, bazı bölümlerin DGS taban puanları;

SON DAKİKA