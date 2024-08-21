Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 21.08.2024 05:57 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 05:57

DGS DİKEY GEÇİŞ TABAN PUANLARI 2024: ÖSYM ile DGS taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı?

DGS sonuçları ile birlikte taban puanları gündemde. DGS sonuçlarının açıklanması beklenirken, bir yandan da tercih işlemleri için taban puanları mercek altına alındı. ÖSYM duyuruları ile açıklanması beklenen DGS sonuçları sonrasında adaylar için tercih süreci başlayacak. Peki, DGS taban punları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte, 2024 ÖSYM DGS taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tıkla-sorgula!

DGS DİKEY GEÇİŞ TABAN PUANLARI 2024: ÖSYM ile DGS taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı?

DGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak. ÖSYM tarafından ilan edilecek yerleştirme takvimi doğrultusunda tercih yapacak olan adaylar DGS boş kontenjanları sorguluyor. Dikey Geçiş Sınavı 2024 sonuçları ve puanlarına göre tercih listesi oluşturacak olan adaylar ÖSYM DGS taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için sorgulamalara başladı. İşte, DGS taban puanlarına ilişkin detaylar...

DGS DİKEY GEÇİŞ TABAN PUANLARI 2024: ÖSYM ile DGS taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı?

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DGS DİKEY GEÇİŞ TABAN PUANLARI 2024: ÖSYM ile DGS taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Dikey Geçiş Sınavı 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Sonuçların Ağustos ayında açıklanması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yeni gelişmelere haberimizde yer vereceğiz

DGS DİKEY GEÇİŞ TABAN PUANLARI 2024: ÖSYM ile DGS taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı?

DGS TABAN PUANLARI 2024 BELLİ OLDU MU?

DGS 2024 taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.

DGS DİKEY GEÇİŞ TABAN PUANLARI 2024: ÖSYM ile DGS taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı?

Ancak adaylar geçtiğimiz yıllarda açıklanan DGS taban puanlarını inceleyebilirler.

YILLARA GÖRE TÜRKİYE GENELİ DGS TABAN PUANLARI

2023 YILI DGS TABAN PUANLARI

2022 YILI DGS TABAN PUANLARI

2021 YILI DGS TABAN PUANLARI

2020 YILI DGS TABAN PUANLARI

2019 YILI DGS TABAN PUANLARI

2018 YILI DGS TABAN PUANLARI

2017 YILI DGS TABAN PUANLARI

2016 YILI DGS TABAN PUANLARI

2015 YILI DGS TABAN PUANLARI

SON DAKİKA