Giriş Tarihi: 18.08.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
11:44
DGS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
DGS tercihleri ne zaman? sorusuna yanıt aranıyor. DGS 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih kılavuzu ilan edilecek. Yayımlanacak tercih kılavuzu ile tercih tarihleri de netleşmiş olacak. DGS tercih kılavuzu, sonuçlarla birlikte adaylar tarafından en çok merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Puanlarına göre uygun lisans bölümlerine tercihlerini gerçekleştirecek adaylar kılavuzu bekliyor. Peki; 2024 DGS tercihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır? İşte Dikey Geçiş bölümleri ve şartları...