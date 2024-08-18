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Giriş Tarihi: 18.08.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 11:44

DGS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS tercihleri ne zaman? sorusuna yanıt aranıyor. DGS 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih kılavuzu ilan edilecek. Yayımlanacak tercih kılavuzu ile tercih tarihleri de netleşmiş olacak. DGS tercih kılavuzu, sonuçlarla birlikte adaylar tarafından en çok merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Puanlarına göre uygun lisans bölümlerine tercihlerini gerçekleştirecek adaylar kılavuzu bekliyor. Peki; 2024 DGS tercihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır? İşte Dikey Geçiş bölümleri ve şartları...

DGS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS tercih tarihi ve kılavuzu gündemde. Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Adaylar tercih işlemleri için ön lisans bölümlerini lisans bölümlerine tamamlamak adına en uygun listeyi oluşturmayı bekliyor. Peki, 2024 DGS tercihleri ne zaman?

DGS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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DGS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS 2024 sınav sonuçları ile yapılacak Dikey Geçiş tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz bir duyuru yapılmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından kılavuz yayımlanacak. DGS tercih kılavuzu kapsamında tarihler de belli olacak.

DGS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2024 DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

2024 DGS taban puanları henüz belli olmadı. Bu sene içerisinde yapılacak tercihler geçtiğimiz yılın puanlarına göre yapılacak.

2023 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024 sonrası sınav sonuçlarının adaylarla buluşması ardından dikey geçiş tercihi yapılacak. Öğrencilerin geçebilecekleri programlar DGS kılavuzu ile yayında:

DGS 2024 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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