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Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 10:15

DGS tercih tarihleri 2024: ÖSYM DGS tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2024) tamamlandı. Adayların gözü kulağı sonuç açıklamalarına çevrildi. Puanlarını öğrenecek aday öğrenciler DGS tercih tarihleri kapsamında başvurularını gerçekleştirecek. Bu noktada taban puanları ve kontenjanlar dikkate alınacak. DGS tercih kılavuzu ile geçiş bölümleri kontrol edilecek ve ardından yerleştirme işlemleri başlayacak. Peki; Dikey Geçiş tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte, detaylar...

DGS tercih tarihleri 2024: ÖSYM DGS tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

DGS tercih tarihleri için geri sayım başladı. Önlisans bölümlerinden lisan bölümlerine geçiş yapmak isteyen adaylar taban puanları ve kontenjanları değerlendirecek. Konuyla ilgili gözler ÖSYM duyurularında. DGS tercihleri ne zaman, dikey geçiş nasıl yapılır gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Peki; 2024 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS tercih tarihleri 2024: ÖSYM DGS tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2024) sonuçları 14 Ağustos tarihinde bekleniyordu. Ancak belirtilen tarih ÖSYM sonuç takviminden çıkarıldı.

DGS sınav sonuçlarınıın açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. ÖSYM'nin duyuruları takip ediliyor.

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DGS tercih tarihleri 2024: ÖSYM DGS tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS 2024 sınav sonuçları ile yapılacak Dikey Geçiş tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. DGS tercih kılavuzu kapsamında tarihler de belli olacak.

DGS tercih tarihleri 2024: ÖSYM DGS tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

2024 DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

2024 DGS taban puanları henüz belli olmadı. Bu sene içerisinde yapılacak tercihler geçtiğimiz yılın puanlarına göre yapılacak.

2023 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS tercih tarihleri 2024: ÖSYM DGS tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024 sonrası sınav sonuçlarının adaylarla buluşması ardından dikey geçiş tercihi yapılacak. Öğrencilerin geçebilecekleri programlar DGS kılavuzu ile yayında:

DGS 2024 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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