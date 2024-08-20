DGS tercih tarihleri 2024: ÖSYM DGS tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

DGS tercih tarihleri için geri sayım başladı. Önlisans bölümlerinden lisan bölümlerine geçiş yapmak isteyen adaylar taban puanları ve kontenjanları değerlendirecek. Konuyla ilgili gözler ÖSYM duyurularında. DGS tercihleri ne zaman, dikey geçiş nasıl yapılır gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Peki; 2024 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?