Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
10:15
DGS tercih tarihleri 2024: ÖSYM DGS tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2024) tamamlandı. Adayların gözü kulağı sonuç açıklamalarına çevrildi. Puanlarını öğrenecek aday öğrenciler DGS tercih tarihleri kapsamında başvurularını gerçekleştirecek. Bu noktada taban puanları ve kontenjanlar dikkate alınacak. DGS tercih kılavuzu ile geçiş bölümleri kontrol edilecek ve ardından yerleştirme işlemleri başlayacak. Peki; Dikey Geçiş tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte, detaylar...