DGS TERCİH TAKVİMİ: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, kaç tercih hakkı var?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS 2024 sınav sonuçları ile yapılacak Dikey Geçiş tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz bir duyuru yapılmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından kılavuz yayımlanacak. DGS tercih kılavuzu kapsamında tarihler de belli olacak.