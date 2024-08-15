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Giriş Tarihi: 15.08.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 07:55

DGS TERCİH TAKVİMİ: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, kaç tercih hakkı var?

DGS tercihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. DGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar için tercih kılavuzu yayımlanacak ve tercih takvimi netlik kazanacak. DGS tercih kılavuzu sonuçlarla birlikte en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Puanlarına göre ön lisans eğitimlerini lisans eğitimlerine tamamlayacak olan adaylar, tercih listesi oluşturacak. Tercih ekranı başında yerlerini alan adaylar DGS tercih takvimi ve tercih kılavuzu araştırmasına başladı. Peki; 2024 DGS tercihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır? İşte Dikey Geçiş bölümleri ve şartları...

DGS TERCİH TAKVİMİ: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, kaç tercih hakkı var?

DGS tercihleri sonuçların ilan edilmesiyle birlikte başlayacak. Dikey Geçiş Sınav sonuçlarının ilan edilmesi beklenirken alacakları puanlara göre tercih listesi oluşturmaya hazırlanan adaylar tercih kılavuzunu bekliyor. Peki, 2024 DGS tercihleri ne zaman?

DGS TERCİH TAKVİMİ: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, kaç tercih hakkı var?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli olmuştu. ÖSYM'nin ilan ettiği takvim doğrultusunda DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacaktı fakat açıklanmadı. 2024 DGS sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Resmi bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

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DGS TERCİH TAKVİMİ: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, kaç tercih hakkı var?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS TERCİH TAKVİMİ: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, kaç tercih hakkı var?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS 2024 sınav sonuçları ile yapılacak Dikey Geçiş tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz bir duyuru yapılmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından kılavuz yayımlanacak. DGS tercih kılavuzu kapsamında tarihler de belli olacak.

DGS TERCİH TAKVİMİ: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, kaç tercih hakkı var?

2024 DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

2024 DGS taban puanları henüz belli olmadı. Bu sene içerisinde yapılacak tercihler geçtiğimiz yılın puanlarına göre yapılacak.

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