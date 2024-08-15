Giriş Tarihi: 15.08.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
07:55
DGS TERCİH TAKVİMİ: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, kaç tercih hakkı var?
DGS tercihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. DGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar için tercih kılavuzu yayımlanacak ve tercih takvimi netlik kazanacak. DGS tercih kılavuzu sonuçlarla birlikte en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Puanlarına göre ön lisans eğitimlerini lisans eğitimlerine tamamlayacak olan adaylar, tercih listesi oluşturacak. Tercih ekranı başında yerlerini alan adaylar DGS tercih takvimi ve tercih kılavuzu araştırmasına başladı. Peki; 2024 DGS tercihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır? İşte Dikey Geçiş bölümleri ve şartları...