Giriş Tarihi: 12.09.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
12:52
DGS üniversite kayıt tarihleri 2024 | DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte, istenilen belgeler neler?
Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, adaylar için tercih maratonu devreye girecek. Ekim ayında birçok üniversite eğitim öğretime merhaba derken, gözler DGS üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) tercih kılavuzunun yayımlanması beklenirken, adaylar kayıt tarihleri için geri sayıma başladı. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte, istenilen belgeler neler?