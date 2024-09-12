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Giriş Tarihi: 12.09.2024 12:52 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:52

DGS üniversite kayıt tarihleri 2024 | DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte, istenilen belgeler neler?

Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, adaylar için tercih maratonu devreye girecek. Ekim ayında birçok üniversite eğitim öğretime merhaba derken, gözler DGS üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) tercih kılavuzunun yayımlanması beklenirken, adaylar kayıt tarihleri için geri sayıma başladı. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte, istenilen belgeler neler?

DGS üniversite kayıt tarihleri 2024 | DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte, istenilen belgeler neler?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı duyuru sonrasında, Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmış ve sonuçlar ilan edilmişti. Sonuç heyecanının ardından tercih heyecanı yaşayacak olan adaylar bir yandan da DGS üniversite kayıt tarihlerini araştırıyor. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte, istenilen belgeler neler?

DGS üniversite kayıt tarihleri 2024 | DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte, istenilen belgeler neler?

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı duyuruya göre sonuçlar açıklandı.

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DGS üniversite kayıt tarihleri 2024 | DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte, istenilen belgeler neler?

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından gerçekleştirilecek. Henüz tarih açıklanmazken, üniversite kayıtlarının 23 Eylül itibariyle alınması ön görülüyor.

DGS üniversite kayıt tarihleri 2024 | DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte, istenilen belgeler neler?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

DGS üniversite kayıt tarihleri 2024 | DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte, istenilen belgeler neler?

2024 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2024 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

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