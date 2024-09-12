DGS üniversite kayıt tarihleri 2024 | DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte, istenilen belgeler neler?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı duyuru sonrasında, Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmış ve sonuçlar ilan edilmişti. Sonuç heyecanının ardından tercih heyecanı yaşayacak olan adaylar bir yandan da DGS üniversite kayıt tarihlerini araştırıyor. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte, istenilen belgeler neler?