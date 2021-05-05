HaberlerYaşamDHBT sonuçları ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması! KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 05.05.2021 11:45Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 12:58
DHBT sonuçları ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması! KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı!
Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında Nisan ayında düzenlenen KPSS DHBT sonuçları için gözler bir süredir ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilmişti. Az önce resmi site üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre; Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne yönelik değerlendirmeler sona erdi. Bu kapsamda sınava katılım sağlayan adaylar "ÖSYM ile KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ile DHBT sınav sonuçları...