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Haberler Yaşam DHBT sonuçları ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması! KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 05.05.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 12:58

DHBT sonuçları ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması! sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı!

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında Nisan ayında düzenlenen KPSS DHBT sonuçları için gözler bir süredir ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilmişti. Az önce resmi site üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre; Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne yönelik değerlendirmeler sona erdi. Bu kapsamda sınava katılım sağlayan adaylar "ÖSYM ile sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ile DHBT sınav sonuçları...

KPSS DHBT sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı!

11 Nisan tarihinde düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi için ÖSYM'den beklenen son dakika açıklaması geldi. Binlerce adayın katılım sağladığı sınava ilişkin sonuçlar ve cevap kağıtları bugün resmi site üzerinden adayların erişimine açıldı. Hal böyleyken binlerce kişi "KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ile sonuçları…

KPSS DHBT sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı!

DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması şöyle;

"11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır."

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KPSS DHBT sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı!

"Adaylar, sınav sonuçlarına 05 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS DHBT sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı!
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KPSS DHBT sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı!
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