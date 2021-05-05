11 Nisan tarihinde düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi için ÖSYM'den beklenen son dakika açıklaması geldi. Binlerce adayın katılım sağladığı sınava ilişkin sonuçlar ve cevap kağıtları bugün resmi site üzerinden adayların erişimine açıldı. Hal böyleyken binlerce kişi "KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ile KPSS DHBT sınav sonuçları…